Rénovation des bâtiments scolaires : un enjeu majeur en quête de financement

Publié le 04/05/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Nombre des 50 000 écoles primaires que compte le pays ont des bâtiments vétustes, énergivores, inadaptés aux normes actuelles ainsi qu’à une pédagogie porteuse d’innovations. Le plan de relance prévoit 950 millions pour la rénovation des bâtiments des collectivités, dont une bonne partie sont des écoles. Encore faut-il s'y retrouver dans les différents financements.

Chiffres-clés 280 millions de m2 ,c'est le patrimoine des collectivités territoriales. 50 % de leur parc est composé d'écoles, de collèges et de lycées.

,c'est le patrimoine des collectivités territoriales. 50 % de leur parc est composé d'écoles, de collèges et de lycées. 76% de la consommation d’énergie des communes est issue des bâtiments. Avec 30 % de la consommation des bâtiments communaux, les écoles demeurent le type de bâtiment le plus consommateur. Source : ministère de l'Education nationale.

Le sujet est bien connu des élus locaux : nombre d’écoles primaires dont ils ont la responsabilité patrimoniale nécessitent une rénovation plus ou moins lourde, voire une reconstruction. Les enjeux sont multiples, remarque le maire de Chinon (Indre-et-Loire), Jean-Luc Dupont : isoler thermiquement des bâtiments énergivores pour en améliorer le confort et réduire les charges de fonctionnement de la collectivité, mais aussi « tirer les enseignements de la crise sanitaire, car on a vu à quel point des locaux sont inadaptés, notamment mal ventilés. Ce sont des paramètres que l’on a intégrés dans nos prochains travaux. »

Deux groupes scolaires vont faire l'objet d'une importante réhabilitation pendant son mandat. Ici, comme ailleurs, la question du financement se pose, la commune n'étant ...

