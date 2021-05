Plus d’un tiers des communes anticipent une hausse de la fiscalité locale en 2021

Crise sanitaire

Selon une enquête de l’Association des maires de France avec la Banque des territoires, la crise sanitaire pourrait coûter 6 milliards d’euros sur trois ans aux finances locales du bloc communal. Pour y faire face, plus d'un tiers des communes prévoient d'augmenter leur taxe foncière. Mais malgré une baisse record des investissements en 2020, les communes anticipent de maintenir leurs investissements en 2021.

La guerre des chiffres entre l’Association des maires de France (AMF) et le gouvernement sur l’impact de la crise sanitaire sur les finances locales n’est pas prête de s’arrêter. Lors d’une conférence de presse tenue lundi 3 mai 2021, l’AMF a de nouveau fait entendre son mécontentement sur le manque de compensations financières pour le bloc communal. « L’idée que la situation financière des communes n’irait pas si mal ne correspond pas à la réalité vécue dans les territoires », a prévenu Philippe Laurent, le secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF), co-président de la commission Finances et fiscalité locales et maire de Sceaux (Hauts-de-Seine).

6 milliards d’euros de pertes et dépenses nouvelles sur 3 ans

Selon une enquête réalisée par l’AMF, en partenariat avec la Banque des Territoires (1), les pertes brutes et les dépenses nouvelles induites par la crise sanitaire s’élèverait à environ 6 milliards d’euros sur 3 ans pour le bloc communal. Un bilan supérieur à celui de Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale qui chiffrait, en février dernier, à 3,8 milliards d’euros les pertes en 2020 pour l’ensemble des collectivités. L’AMF dénonce un « effet ciseaux » et une « baisse de l’autofinancement qui pourrait se poursuivre en 2021 et en 2022 ».

Dans le détail, les dépenses supplémentaires s’élèveraient à plusieurs centaines de millions d’euros : achat de masques, de gel hydroalcoolique, dépenses de nettoyage, aides économiques aux commerces, soutien aux associations caritatives… « Mais la balance est globalement équilibrée entre les économies réalisées par manque d’activité et les dépenses supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire », estime Philippe Laurent.

Un impact limité sur les dépenses de personnel Les deux tiers des communes et intercommunalités interrogées par l’AMF estiment qu’au total, leurs dépenses de personnel sont restées inchangées en 2020. Un tiers estime ces dépenses à la hausse. Les collectivités ont dû embaucher pour désinfecter les locaux communaux ou intercommunaux. La moitié des communes de plus de 20 000 habitants ont versé des primes « covid » aux agents mobilisés pendant le premier confinement, contre un tiers pour les communes de 20 000 habitants et moins. C’est aussi le cas de la moitié des EPCI.

Par ailleurs, des économies ont été réalisées sur certains postes tels que les frais de déplacement, de restauration ou de formation. S’ajoutent le non-recours aux contrats saisonniers, la non-reconduction de certains contrats aidés ou la suppression de vacations dans les équipements fermés au public. Ce constat confirme l’analyse de la Cour des comptes sur les effets de la crise sanitaire sur les dépenses de personnel réalisée dans son rapport du 15 décembre dernier.

Selon l’étude, la part la plus importante des pertes provient des recettes tarifaires qui « pourraient chuter de près d’un tiers pour la moitié des collectivités du bloc communal » pour un coût de plus de 2 milliards d’euros. Même si une partie a été compensée partiellement par le gouvernement comme sur les transports lors des budgets rectificatifs, Philippe Laurent regrette qu’une autre partie liée à la jeunesse et à la petite enfance ne l’ait pas été. « C’est ce qui explique en grande partie la baisse de l’autofinancement pour les communes », analyse-t-il.

Le gouvernement a jusqu’à présent préféré compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales des communes et EPCI à travers une clause de sauvegarde prolongée sur l’année 2021. Comme l’expliquait Jean-René Cazeneuve dans nos colonnes en décembre dernier, « il n’y a pas de compensation intégrale. L’objectif de la majorité est de soutenir les collectivités les plus en difficulté et d’améliorer la capacité d’autofinancement des collectivités pour qu’elles puissent investir ».

L’exécutif réfléchit tout de même à inclure dans le premier projet de loi de finances rectificatif de l’année 2021 un nouveau dispositif d’environ 300 millions d’euros afin d’aider « certaines régies publiques, qui fonctionnaient énormément grâce à la billetterie mais qui n’ont pas droit au chômage partiel » selon Public Sénat.

Une baisse des investissements de 15,6 % en 2020

Des mesures insuffisantes pour limiter la baisse des investissements du bloc communal. Selon l’AMF, ils se sont effondrés de 15,6 % en 2020. «C’est une baisse de l’investissement inédite deux fois supérieure à une première année de mandat communal », a souligné Antoine Homé, maire de Wittenheim et co-président de la commission Finances et fiscalité locales de l’AMF. Mais d’autres explications peuvent expliquer cette réduction des investissements. « La crise sanitaire a retardé les élections municipales et donc naturellement les programmes d’investissements. Et en raison du confinement, certaines entreprises qui avaient été choisies pour réaliser des travaux, ont rencontré des difficultés pour respecter leur planning », a précisé Antoine Homé.

Selon l’enquête, les communes et intercommunalités ont tout de même majoritairement prévu de maintenir les projets initialement prévus en 2020 mais reportés en 2021 ainsi que leurs prévisions d’investissements pour cette année. Environ 90% des communes déclarent vouloir les maintenir ou les augmenter, tout comme quatre intercommunalités sur cinq. Le bloc communal souhaite être au rendez-vous de la relance même si Philippe Laurent et Antoine Homé s’inquiètent de la bonne territorialisation du plan de relance. Ils dénoncent le fléchage des dotations d’investissement et le pouvoir de décision des préfets de région qui rallonge le circuit de décision. « On demande que la décision soit rapatriée au niveau du département. »

36% des communes envisagent d’augmenter leur taxe foncière

Pour faire face aux conséquences de la crise, 36% des communes envisagent ou ont déjà augmenté leur taxe foncière (contre 7% en 2020). « La plupart des augmentations seront certainement limitées à 2 ou 3 % en moyenne », nuance Philippe Laurent. 8% des communes envisagent une augmentation de leurs tarifs d’environ 10% (34% des répondants indiquent ne pas avoir encore décidé). Du côté des EPCI, 8 % prévoient une augmentation de leur fiscalité et 38 % n’ont pas encore décidé.

Antoine Homé considère qu’une partie des hausses s’expliquent par le manque de visibilité et par les craintes des élus locaux sur l’avenir de la fiscalité locale. « On demande depuis des années une modernisation du foncier bâti avec une révision des valeurs locatives. Un certain nombre de maires s’inquiètent et se disent : et si demain on nous privait de notre dernière recette de fiscalité locale avec pouvoir de taux pour la remplacer par une dotation qui serait financée par la dette publique. Il y a donc eu également des hausses de précaution pour garantir son produit fiscal. »

Pour lutter contre cette « absence de prévisibilité extrêmement anxiogène pour les maires », l’AMF réclame une loi de finance des collectivités territoriales et un véritable pacte financier pluriannuel entre l’Etat et les collectivités. Mais pas sous la forme d’un retour, voire d’un élargissement à de nouvelles collectivités, des contrats de Cahors proposé dans le rapport sur l’avenir des finances publiques de l’ancien président (UDI) de la commission des finances du Sénat, Jean Arthuis. « C’est une méthode nuisible pour le pays, et pas seulement en période de relance. Cela démontre l’appauvrissement intellectuel de l’Etat. Il faut cesser de prendre les collectivités comme de simples sous-traitant de l’administration de l’Etat », tacle Philippe Laurent.

