Favoriser réemploi et recyclage dans ses achats

Économie circulaire

Le contexte réglementaire et environnemental invite les collectivités au réemploi et au recyclage dans leurs achats publics. Doucement, les bonnes pratiques émergent : mobilier, BTP, espaces verts, fabrication soi-même… Formations et outils à l’appui.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Economie circulaire