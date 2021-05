La reconnaissance faciale entre safe city et Big Brother

Safe city

Publié le 04/05/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Aux niveaux européen et national, plusieurs propositions émanent pour encadrer et réglementer l’usage de l’intelligence artificielle et notamment de la reconnaissance faciale. Quels pourraient être les contours de la safe city de demain?

Qu’il s’agisse de “l’écartement des yeux, des arrêtes du nez, des commissures des lèvres, des oreilles, du menton”, nos visages n’ont plus de secrets pour les algorithmes de reconnaissance faciale, comme l’égrène l’industriel de haute technologie Thales, dans un article sur “la reconnaissance faciale : 7 tendances à suivre en 2021”. Cette technologie, en plein essor, donne lieu à de nombreuses polémiques et alimente les craintes au regard des droits fondamentaux.

L’Union européenne est prise en étau entre d’une part les Etats-Unis, où l’usage décrié qu’en font les forces de l’ordre conduit à des moratoires annoncés par Amazon, IBM et Microsoft, et la Chine d’autre part, à base de surveillance permanente alimentant un système de notation des citoyens basé sur la collecte de données grâce à l’IA et la reconnaissance faciale. Elle cherche péniblement à inventer une troisième voie reflétant ses valeurs. Dernière tentative en date : le projet de réglementation de l’IA et, in fine, de la reconnaissance faciale, que vient de rendre la Commission européenne. Une très large partie de ce texte consiste à définir le niveau de risques et à baliser les usages acceptables ou non, ainsi qu’à prévoir quelques exceptions. Une nouvelle posture, à rebours du moratoire initialement envisagé l’an dernier.

Sécuriser le cadre juridique pour tous les acteurs

Le texte bannit certes l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins de maintien de l’ordre, mais à trois exceptions près : la recherche de victimes, la prévention d’une menace spécifique, ou la détection ou l’identification d’un suspect pour une infraction punie d’une peine ou d’une mesure privative de liberté de trois ans minimum. Ce qui a conduit le Comité européen de la protection des données (CEPD) à rendre un avis mitigé sur ce texte, jugé pas assez restrictif. Contactée, la Cnil n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Cette proposition, qui doit encore être approuvée par le Parlement et le Conseil, pourrait conforter une approche de type “safe city”, dans laquelle certaines collectivités se sont déjà engagées, à l’instar de Nice et de la région PACA, qui avait dû renoncer à une expérimentation de la reconnaissance faciale à l’entrée de deux établissements scolaires à la suite d’un avis défavorable de la Cnil et d’une décision du tribunal administratif.

Sensibiliser les collectivités

La région Sud trouve justement sa place dans la proposition de loi du député LREM Didier Baichère. Le texte a été présenté à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) le 15 avril dernier. Il vise à instaurer une “loi d’expérimentation créant un cadre d’analyse scientifique et une consultation citoyenne sur les dispositifs de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle”. Deux collectivités sont mentionnées pour participer à cette expérimentation : la région Sud et l’Ile-de-France, cette dernière ayant été le théâtre d’une expérimentation de détection automatique du port du masque via la RATP, qui avait été suspendue suite aux remarques de la Cnil avant d’être finalement réautorisée par voie réglementaire en mars dernier.

Avec ce texte, le député veut sensibiliser les collectivités souvent rappelées à l’ordre. “Les collectivités de manière générale, même très matures et volontaires, ont une vraie méconnaissance de ces sujets scientifiques et des limites de ces technologies”, estime l’auteur de la proposition de loi.

Prôner un usage “éthique”

Autre axe de ce texte : l’éthique et la souveraineté nationale. ”Il y a une offre très vaste avec des sociétés étrangères dont on ne connaît pas toutes les ramifications. Et c’est là le rôle de l’Etat, qui doit être en capacité de poser des garde-fous. On doit donner des clés aux collectivités pour qu’elles puissent se repérer et utiliser des algorithmes audités et qui répondent aux normes Afnor.”

Didier Baichère mise ainsi sur l’industrie française avec des des acteurs historiques comme Thales ou des entreprises comme Idemia. “Il faut être en capacité, avec ces champions nationaux, de garantir l’utilisation de l’intelligence artificielle qui fait appel à des algorithmes transparents, éthiques et auditables, même a posteriori. Si les collectivités y font appel, elles doivent pouvoir compter sur la responsabilité de l’ensemble de la chaîne, avec une traçabilité de bout en bout.”

Distinguer les usages

Avec sa proposition de loi, le député s’attache aussi à distinguer les usages de ces technologies : la gestion des flux, la sûreté et la sécurité, le marketing et les services à vocation de santé ou sociaux.

“Nous ne sommes pas d’accord avec le fait de vouloir distinguer tous les usages pour pouvoir en autoriser certains, estime pour sa part Martin Drago, juriste à la Quadrature du net. La reconnaissance faciale, qu’elle soit à des fins civiles ou militaires, utilise souvent le même algorithme de la même entreprise. Or si vous autorisez cela pour des usages civils, par exemple commerciaux, vous continuez à entraîner un algorithme qui peut aussi être utilisé à des fins sécuritaires.”

Légitimation et acceptabilité

Dans la proposition de loi, un comité de supervision composé d’acteurs de la société civile, de chercheurs et d’associations, en partie désignés par l’association des maires de France, et épaulé par la Cnil, serait chargé d’en examiner la pertinence et de tracer des “lignes rouges” à ne pas franchir. Là encore, la Quadrature y voit une tentative de légitimation. “On sent là une volonté de faire de la reconnaissance faciale un objet du quotidien et que finalement c’est juste une question d’acceptabilité”, déplore Martin Drago. “A quoi servira ce comité s’il n’a que le pouvoir de donner son avis? s’interroge-t-il.

Lors des débats sur la sécurité globale, la question de la reconnaissance faciale a en partie été renvoyée à un texte ultérieur. Verra-t-il le jour avant la coupe du monde de Rugby 2023 et les JO de Paris en 2024 ? Rien n’est moins sûr, l’agenda parlementaire étant déjà très chargé. A noter que dans la lettre de mission confiée à Jean-Michel Mis, révélée par nos confrères d’Acteurs publics, le Premier ministre fixe la date du 30 juin pour le rendu de son rapport.