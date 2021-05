Départements et intercos : comment évolue la coopération culturelle

Politiques culturelles

Publié le 05/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

« De la coopération culturelle à la culture de coopération ». Tel est le titre du premier rapport du Laboratoire d’usages culture(s) art et société (Lucas), publié le 3 mai. Outre l’état des lieux de la coopération entre départements et intercos, le document présente la démarche de co-construction qui a sous-tendu ce travail de recherche à partir de cas concrets.

Créée en 2019 avec la Fédération Arts Vivants & Départements, le Bureau des Possibles et Villes Innovations, le Laboratoire d’usages culture(s) art et société (Lucas) a livré l’essentiel de ses conclusions lors d’un webinaire le 22 septembre 2020 dont la Gazette a rendu compte.

Ce travail de recherche , disponible en ligne depuis le 3 mai, rend compte de la coopération entre départements et intercos à partir de dix études de cas réalisées dans neuf départements ayant manifesté leur intérêt pour ce projet (Ardèche, Calvados, Finistère, Loire-Atlantique, Haute-Loire, Mayenne, Meuse, Nièvre, Haut-Rhin, Val d’Oise), et basées sur les trois questions suivantes :

« pourquoi les intercommunalités et les départements coopèrent-ils en matière de politique culturelle ? » ;

« comment la coopération culturelle se manifeste-t-elle dans les départements et les intercommunalités (territorialisation de l’action culturelle, nouvelle fabrique culturelle territoriale) ? » ;

« quels sont les effets de la coopération culturelle sur l’action culturelle et les territoires ? ».

Explorer des « interstices et périphéries d’autres sphères disciplinaires »

« À l’exception de quelques échappées dans les sphères sociales ou éducatives, les actions de coopération culturelle se déploient essentiellement dans le champ culturel, constatent les auteurs. Or l’enjeu de la coopération dépasse largement la sphère des politiques culturelles pour investir un ensemble de champs disciplinaires (développement territorial, économie, architecture, urbanisme, éducation, politiques publiques, etc.). »

Et de souligner que « c’est donc moins dans l’intra ou l’intersectoriel que dans le transsectoriel et l’exploration des interstices et périphéries d’autres sphères disciplinaires, d’autres mondes sociaux et d’autres réalités culturelles, que résident les nouveaux territoires d’exploration de la coopération culturelle. »

La restitution de l’étude a été complétée par un volet méthodologique retraçant la démarche de design de projet appliquée dans le cadre de laboratoires (open lab) mis en place pour renouveler les modalités de l’ingénierie culturelle de quatre départements : Haute-Loire, Haut-Rhin, Nièvre, Val d’Oise. Sessions qui ont réuni professionnels territoriaux de la culture, élus, représentants d’associations et citoyens, et qui ont porté sur des projets de natures diverses et variées :

« des structures culturelles itinérantes (camion, caravane, stand…), pour aller à la rencontre des habitants » ;

« des projets de tiers-lieux ou d’activation culturelle d’espaces commerciaux vacants de centres-bourgs » ;

« des organisations et des plateformes d’échange de pair à pair ;

« des projets de coopération inter-institutionnelle » ;

« des programmations culturelles participatives mobilisant la société civile, etc. »

