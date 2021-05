Le « comité des jeunes » révolutionne en douceur la protection de l’enfance

Aide sociale à l'enfance

Publié le 04/05/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Réunis dans un comité, une dizaine de jeunes placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) donnent leur avis sur l’institution et proposent des idées pour qu’elle évolue. Une innovation qui met en œuvre leur droit à la participation. Dans l’objectif que l’ASE réponde mieux à leurs besoins et leurs aspirations.

« Dans le cadre de la Protection de l’enfance, nous pouvons donner notre avis parce que nous sommes les seuls à pouvoir dire ce qui se passe du côté des jeunes. » C’est ainsi que les quatorze jeunes composant, depuis 2017, « le comité des jeunes » de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) du département des Pyrénées-Orientales, présentent cette nouvelle institution. Objectif : mettre en œuvre leur droit à la participation, qui consiste à pouvoir « exprimer librement son opinion » et « être écouté », selon la Convention internationale des droits de l’enfant. Il s’agit de « nous exprimer et donner notre avis sur le parcours de placement, les activités, la vie quotidienne », les relations entre les jeunes et avec les professionnels, et de « proposer des idée ...

