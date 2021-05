Calculer l’impact carbone d’un bâtiment

Bâtiment

Au 1er janvier 2022, la réalisation d’une analyse du cycle de vie pour calculer l’impact carbone des constructions neuves va devenir la norme avec l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020. Après avoir testé l’analyse du cycle de vie sur plus d’un millier de bâtiments depuis 2017 grâce à l’expérimentation E+C- (énergie positive et réduction de carbone), les pouvoirs publics et les professionnels de la construction sont entrés en concertation durant deux ans afin d’aboutir au texte final qui sera publié cet été.

