Provisions pour risques et charges : les collectivités de plus en plus attentives à la sincérité des comptes

Publié le 04/05/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les provisions pour risques et charges sont obligatoires, pour la sincérité des comptes. On provisionne pour les comptes épargne temps, contentieux, recouvrements de créances, emprunts, très peu pour la crise sanitaire. Avec méthode et évaluation des risques.

