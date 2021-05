Accueil

L’Insee brosse le portrait d’une France rurale rassemblant un tiers des Français

Publié le 04/05/2021 • Par Emilie Denètre • dans : France

©M. Coupard - stock.adobe.com

Dans le cadre de son rapport 2021 intitulé « La France et ses territoires », l’Insee dévoile une nouvelle approche statistique permettant de mieux appréhender le continuum allant des espaces ruraux les plus isolés à ceux les plus urbanisés. Cet article est une publication de nos confrères du Courrier des maires.

