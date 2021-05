Energies renouvelables : un bilan positif à modérer

[Infographie] Energie

Portée par l'éolien, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie est encore en hausse entre 2019 et 2020. Et malgré un bilan négatif de la filière biomasse solide, celle-ci reste la plus importante. Explications des chiffres du ministère de la Transition écologique.

