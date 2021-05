Création de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte

Biodiversité

Publié le 04/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

La réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte se compose de forêts départementales et domaniales réparties sur six massifs forestiers à l’échelle du département. Le classement en réserve naturelle nationale se justifie notamment par la présence d’habitats terrestres et aquatiques typiques des forêts humides, mésophiles et subhumides de Mayotte et par une faune particulièrement riche et exclusive.

Ce territoire classé en réserve naturelle nationale représente une relique de forêt primaire sur environ 2 801 ha à protéger.

Un décret du 3 mai fixe la réglementation applicable dans la réserve fortement fréquentée et encadre à ce titre les différentes activités qui s’y exercent (gestion sylvicole, agriculture, activités sportives, etc).