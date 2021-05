Des sportifs pour aider à l’orientation professionnelle de jeunes des quartiers

JO 2024

Publié le 04/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social

La CCI du Val-de-Marne a eu l'idée de faire concevoir un jeu de piste pour aider des jeunes des quartiers fragiles de son territoire à découvrir des métiers, notamment ceux appelés à profiter des JO de 2024. Une idée qui a séduit au-delà des attentes : une trentaine de partenaires des mondes sportifs et économiques, ainsi que les collectivités sont engagés, autour de 25 jeunes. Top départ le 31 mai.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« En cette période où il n’y a plus aucun salon ou forum des métiers, s’il n’y a pas d’autre aide à l’orientation, il y aura davantage de jeunes sans emploi et des entreprises en difficulté pour recruter ». Ainsi Patricia Fouré, responsable des partenariats à la CCI du Val-de-Marne, résume-t-elle ce qui a motivé la chambre consulaire à lancer, le 29 avril, une opération d’aide à l’orientation de jeunes des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de Fontenay-sous-Bois et Champigny-sur-Marne.

Encouragés par des athlètes

Baptisé « Sur la route des Jeux olympiques et paralympiques 2024 », le projet est ludique et s’appuie sur le sport et les sportifs. Il est ainsi lancé en partenariat avec l’association des Alumni de ...