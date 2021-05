L’eau, au cœur des politiques des villes résilientes

Sécoué par les tensions avec certains EPT favorables à une régie publique de l’eau, et voyant arriver dans deux ans à son terme le contrat de concession actuel avec Veolia, le Sedif, le plus grand syndicat d’eau de France, a mené un vaste chantier d’études ...

Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 22 au 28 mai 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 21 et le 27 mai 2021. ...