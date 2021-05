Top départ pour le recrutement et le déploiement des conseillers numériques

Inclusion numérique

Publié le 03/05/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu RH

Dans le cadre du plan France Relance, une enveloppe de 250 millions d’euros est dédiée à l’inclusion numérique et comprend notamment le recrutement et le déploiement de 4 000 conseillers numériques, très attendus dans les territoires. Où en est réellement ce programme ?

Etre formés pour pouvoir former : c’est tout l’enjeu du recrutement et de la formation de 4 000 conseillers numériques annoncés en novembre dernier par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, et Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques.

Une fois formés, le but est en effet que ces 4 000 conseillers numériques puissent proposer des ateliers d’initiation au numérique aux 13 millions de personnes éloignées du numérique afin de les aider à monter en compétences et à s’autonomiser dans leurs démarches en ligne.

1 695 recrutements dans 89 départements

Un premier point d’étape permet d’en savoir plus sur la mise en œuvre de cette mesure : « Déjà plus de 1 695 recrutements ...