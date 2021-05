L’ingénieur préventeur, garant de la santé et de la sécurité

Doté de missions très variées, l’ingénieur préventeur est au centre de l’application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, qui englobe désormais le champ de la qualité de vie au travail.

Par Daniel Tournier, ingénieur préventeur

Les activités de l’ingénieur préventeur sont variées et portent sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail des agents. Le contexte général est le développement de la politique de prévention des risques professionnels dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail. Son expertise se situe au carrefour de l’ingénierie technique, de l’organisation du travail et des sciences humaines avec une approche systémique de la sécurité au travail qui doit prendre en compte les éléments techniques ...