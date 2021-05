Ces maires qui veulent vacciner tout le monde

Covid-19

Publié le 03/05/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, Actu Santé Social, France

De plus en plus d'élus locaux veulent ouvrir la vaccination à tous les majeurs, même ceux sans comorbidités. Certains maires ont déjà passé le Rubicon dans leur centre...

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le maire de Cannes avait déjà été le premier à ouvrir la vaccination aux plus de 50 ans, dès la fin mars. David Lisnard (LR) a annoncé l’ouverture à toutes les personnes de plus de 40 ans, alors que le président de la République et le gouvernement élargissaient simplement la liste des public prioritaire, le 30 avril.

Mais l’élu cannois n’est plus seul à monter au créneau. L’arrivée massive de doses de vaccin a provoqué l’apparition de « créneaux vides » dans les plannings de vaccination. Pour ne pas gâcher des doses ou laisser des flacons dans les congélateurs, l’ouverture à de nouveaux publics devient tentante…

« Cible peut-être pas adaptée »

Au vaccinodrome du Stade de France, en Seine-Saint-Denis, les ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne