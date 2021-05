Des agents formés à repérer les troubles du neurodéveloppement chez les tout-petits

Petite enfance

Publié le 03/05/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

Les professionnels de la petite enfance de la ville de Versailles (Yvelines) bénéficient depuis février 2021 d’une formation à la détection des troubles du neurodéveloppement chez le tout-petit. Ils sont environ 200 à suivre ce cycle de formation.

L’idée est venue d’Annick Bouquet, adjointe au maire en charge de la petite enfance à Versailles, également à la tête d’une association – Nouvelle du vivre ensemble – qui porte des actions dans le champ du handicap. « En étant sensibilisée à cette question du handicap, je sais que plus tôt il est détecté, plus il est possible d’éviter des complications ou des aggravations », souligne l’élue. A la suite de sa rencontre avec le professeur Mario Spéranza, pédopsychiatre au Centre Hospitalier André Mignot de Versailles, elle lui demande s’il serait d’accord pour former le personnel de la petite enfance de la ville, aux troubles du neurodéveloppement (TND). « Souvent, le personnel est confronté à des difficultés d’identification de ces problématiques, indique Annick Bouquet. J’ai donc pensé ...