France Services prend le bus et gagne en proximité

Numérique

Publié le 06/05/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France, Innovations et Territoires

Afin de rapprocher les services publics de la population, il faut aller davantage au contact des usagers qui en sont éloignés physiquement, technologiquement ou socialement. Face à la numérisation des services publics, des publics précaires, urbains ou ruraux, ont en effet des difficultés de mobilité ou d’accessibilité au numérique. Régulièrement, un bus équipé est installé dans l’espace public durant une demi-journée, avec deux médiateurs, pour accompagner les personnes dans leurs démarches.

Chiffres-clés 44 500 €, tel est le coût du bus mis en service par la ville de Saint-Quentin (Aisne). La Banque des territoires a pris en charge 80 % de l’investissement. Une aide au fonctionnement de 30 000 € a été versée par l’Etat.

Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a initié un appel à projets le 26 octobre dernier, avec pour objectif le lancement de 50 bus France Services. Ces dispositifs sont cofinancés par l’Etat et la Banque des territoires à hauteur de 90 000 euros par bus. Jusqu’à 60 000 euros en investissement, pour acquérir et équiper le véhicule, et 30 000 euros en fonctionnement, pour financer les postes de médiateurs. Ces bus sont la version mobile des maisons France Services.

« Avant cet appel à projets, nous travaillions déjà avec le département sur le rapprochement des services publics et de la population, explique Luc Gallard, le président de Roche-aux-Fées communauté , Luc Gallard. Celui-ci nous avait repérés pour ce type d’interventions. » Un travail mené avec le Pimms de Rennes. « Le premier Pimms mobile existe à Béthune, dans le Pas-de-Calais, depuis huit ans, indique la directrice du Pimms de Rennes, Emmanuelle Anneix-Dao. Quand les idées sont bonnes, elles se dupliquent ! »

De très bons retours

