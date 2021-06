Armement

Police municipale : un Taser, mais pour quoi faire ?

Publié le 02/06/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

D.R.

Selon des rapports officiels et des témoignages, les pistolets à impulsions électriques qui équipent de plus en plus de policiers municipaux ne sont que très rarement utilisés pour tirer. Dissuasion sans tir, coût des cartouches et doctrine d'emploi expliquent notamment ces rares usages.

