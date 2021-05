[POUR/CONTRE] Finances publiques

Faut-il instaurer un plafonnement des dépenses publiques ?

Publié le 03/05/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Andrey Popov - Adobe Stock

Face à l'envolée des dépenses publiques pour affronter les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, plusieurs voix se prononcent en faveur d’une règle budgétaire pluriannuelle visant à plafonner leur montant et à un retour des contrats de Cahors pour les collectivités. Le Club Finances ouvre le débat avec François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, et auteur du site Fipeco, et Mathieu Plane, directeur adjoint du département « analyse et prévision » de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

