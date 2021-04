Vers un déconfinement national en quatre étapes

Coronavirus

Publié le 30/04/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Emmanuel Macron a détaillé, dans un entretien à la presse quotidienne régionale, le 29 avril, le calendrier du troisième déconfinement, qui s'étalera du 3 mai au 30 juin. Une dose de territorialisation est prévue en fonction de l'évolution des indicateurs de l'épidémie.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et ses collègues ont eu beau parler ces derniers jours de déconfinement territorialisé, largement réclamé par les élus locaux, le président de la République a opté pour un plan national de déconfinement, après un confinement nationalisé.

Il a cependant modéré : « Les mesures seront nationales, mais nous pourrons actionner des “freins d’urgence” sanitaires dans les territoires où le virus circulerait trop. A l’heure actuelle, il y a huit départements dans lesquels l’incidence dépasse 400 cas pour 100 000 habitants » :

La Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne le Val-d’Oise l’Oise, Paris, l’Essonne la Seine-et-Marne les Bouches-du-Rhône

Devant la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a détaillé les quatre étapes du déconfinement.

Il s’agit pour le moment d’un projet, qui va être concerté dans les jours qui viennent avec les partenaires sociaux et les élus locaux. Le plan définitif sera présenté dans la semaine du 10 mai.

Le 3 mai, la limitation des déplacements à 10 kilomètres sera levée, ainsi que les attestations de déplacement.

Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21 heures, et les commerces, terrasses de cafés et restaurants, musées, salles de théâtre et cinémas pourront rouvrir, avec des jauges limitées – 800 personnes en intérieur et 1 000 à l’extérieur.

Le 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23 heures, les cafés et restaurants pourront rouvrir à l’intérieur, ainsi que les salles de sport. La jauge pour les établissements culturels passera à 5 000 personnes.

Enfin, dernière étape, le 30 juin, le couvre-feu sera levé.

Adaptations locales

Ce calendrier pourra cependant être adapté : les critères de frein « s’appliqueront dans une métropole ou un département en fonction de

