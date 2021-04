Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 24 au 30 avril 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Décharge électrique – Malgré la crise sanitaire – et la fermeture de certains points d’apport volontaire – la collecte des équipements électriques ménagers a été plutôt bonne en 2020. France Bleu annonce même que la région Bretagne est la championne de France de ce recyclage grâce à « un bon maillage de de déchetteries sur l’ensemble du territoire ». Plus globalement, Ecosystem, un des éco-organismes en charge de cette filière, annonce sur son site Internet une légère baisse du volume de collecte par rapport à 2019 (2,6%) en raison de la crise. Au total, 139 millions d’unités (ampoules, câbles, appareils électriques, téléphones portables…) ont été récupérées en vue de réemploi, réutilisation ou recyclage.

Climat local – Avant que le Sénat ne débatte du projet de loi Climat et Résilience en juin, la chambre haute du parlement vient de lancer une consultation auprès des élus locaux pour connaître leur avis sur les différents points du texte [lire aussi nos articles]. Comme l’explicite le site du Sénat, les élus sont notamment invités à s’exprimer à propos de la généralisation de la consigne du verre ou de la possibilité d’instaurer une écotaxe régionale… Ils ont jusqu’au 18 mai pour donner leur avis sur une plateforme dédiée et, ainsi, faire des élus locaux « les acteurs premiers de la transition énergétique ».

Zéro pointé – « Une bataille culturelle ». C’est ainsi qu’Emmanuelle Wargon, ministre du Logement citée par Actu Environnement, qualifie la lutte pour l’objectif zéro artificialisation des sols et son efficacité locale. Inscrit dans le plan Biodiversité de 2018, celui-ci ne bénéficie toutefois pas de mesures contraignantes ni d’échéances. Si la future loi Climat doit encore l’encadrer, il reste encore à mieux le définir, ainsi que son périmètre. Cela devrait commencer par une déclinaison dans les documents de planification territoriale (du Sraddet au PLU). Enfin, la compensation à l’artificialisation doit aussi être mieux définie (et notamment sa place).

Régions mobiles – Alors que la Loi mobilité permet désormais d’organiser les déplacements à l’échelle intercommunale, le think tank La Fabrique écologique encourage les régions à se saisir du sujet. Peu avant les régionales, il appelle les candidats, dans une publication, à se positionner autour des questions liées à la décarbonation des transports. Et suggère plusieurs leviers : maintien des services publics locaux, mise en place de pôles d’échanges multimodaux, billets uniques à l’échelle régionale, installations massives de places sécurisées de stationnement pour vélos, relance du fret fluvial et ferroviaire… Et tout cela part notamment d’un constat : les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports sont plus importantes à l’échelle régionale que nationale.

« Démat » – Afin d’accompagner les collectivités locales dans leurs démarches de dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et de leur instruction, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé un soutien financier. Comme l’annonce un communiqué de presse, la prise en charge s’élève à 4000 euros par centre instructeur, augmenté de 400 euros par commune rattachée. Pour rappel, toutes les communes de plus de 3500 habitants devront avoir adopté la « démat » dès 2022.

Accessibilité – Garantir l’accessibilité pour tous des voies vertes et pistes cyclables, tel est l’objectif de l’union d’AF3V et d’APF France Handicap dans le cadre de la Journée mondiale de la mobilité et de l’accessibilité. Dans un communiqué, les deux associations en appellent à l’application de 10 mesures pour rendre ces parcours plus accessibles, parmi lesquelles l’aménagement des voies vertes en enrobé plutôt qu’en stabilisé, la suppression des barrières inadaptées et des potelets dangereux, ou prévoir une largeur de 5 mètres…

Economie circulaire – Gaspillage alimentaire, évolution des tonnages de déchets mis en décharge, incorporation des matières premières de recyclage dans les processus de production… Le ministère de la Transition écologique publie, sous la forme de 11 fiches et d’un tableau de bord, les indicateurs clés pour assurer le suivi des principaux piliers de l’économie circulaire.

Haies d’honneur – Un reportage de France Info met en lumière le retour des plantations des haies. Alors que le gouvernement ambitionne de planter 7000 kilomètres de haies d’ici l’année prochaine, le reportage rappelle l’utilité de ces haies pour la biodiversité ou la fertilité des sols agricoles [lire aussi notre article].

Et aussi…

L’Union des groupements d’achat public propose une solution de collecte et de recyclage des masques usagés [Ugap.fr] ;

L’Etat va apporter 4,1 milliard d’euros pour soutenir la ligne à grande vitesse reliant Toulouse à Bordeaux [Le Monde] ;

La métropole de Strasbourg veut interdire tous les véhicules diesel d’ici 2028 [Rue 89].