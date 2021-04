APL : nature des données transmises au Fonds national d’aide au logement

LOGEMENT

Publié le 30/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 26 avril précise les données transmises au Fonds national d’aide au logement (FNAL) par les organismes payeurs. Sont concernées l’ensemble des données ayant trait à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’Etat d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation de ces aides et de remplir ses obligations comptables à leur égard notamment pour l’évaluation des engagements hors bilan.