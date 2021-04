Transition écologique : « La mise en place d’une dotation verte serait une réponse adaptée »

[Interview] Environnement

Publié le 29/04/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A la demande de l’Agence France Locale, sept étudiants de l’Institut national des études territoriales (INET) viennent de rédiger un rapport très détaillé sur les financements de la transition écologique. Claire Sorrentini, Directrice générale déléguée de l’AFL et Jean-Baptiste Werquin, étudiant de l'INET préconisent une plus grande stabilité des ressources affectées aux collectivités.

Avant de s’interroger sur l’efficacité des financements, peut-on évaluer le niveau des dépenses des collectivités en la matière ?

Jean-Baptiste Werquin : La seule donnée que nous ayons est une évaluation de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) qui estimait en 2019 que les pouvoirs publics devraient d’ici 2023, investir entre 7 et 9 milliards d’euros pour atteindre la neutralité carbone. Pour les seules collectivités, la programmation des dépenses nécessaires à la transition écologique fait défaut. Au-delà de la recherche des financements, les gestionnaires locaux doivent pouvoir évaluer les coûts des projets et piloter les dépenses. On ne peut pas parler de financement de la transition écologique sans aborder les sujets afférents comme l’expertise financière, la gestion des ...

