Un projet de décret revoit l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

AMÉNAGEMENT

Publié le 30/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Un projet de décret liste les cas dans lesquels les évolutions des documents d'urbanisme locaux feront l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou bien au cas par cas. Il crée également un nouveau dispositif de "cas par cas ad hoc".

Par un projet de décret qui a été soumis à consultation du public jusqu’au 29 avril, l’Etat cherche une nouvelle fois à transposer correctement en droit interne la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 : il s’agit de soumettre effectivement à évaluation environnementale toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Ce projet serait également enfin l’occasion de tirer les conséquences de deux décisions du Conseil d’Etat qui avaient soulevé ces insuffisances : une décision datant du 19 juillet 2017 (les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme avaient été annulés car ils n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale en cas de procédure de modification d’un plan local d’urbanismes (PLU) ou en cas de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un document supérieur) et une autre du 26 juin 2019 (qui a annulé le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 qui ne soumettait pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles dans des territoires non couverts par un ScoT ou un PLU).

Ce nouveau décret sera pris en application de l’article 40 de la loi Asap du 7 décembre 2020, qui a ajouté les PLU et ces unités touristiques nouvelles à la liste des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale (art. L.104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme). Enfin, cet article a prévu qu’un décret, celui-ci, devra déterminer les critères en fonction desquels l’évaluation environnementale devra être réalisée de manière systématique ou après un examen au cas par cas.

Le Gouvernement en profite aussi pour modifier la procédure de l’évaluation environnementale et étoffer son contenu.

L’évaluation environnementale des ScoT et PLU

Ce projet de décret complète notamment le champ d’application de l’évaluation environnementale du schéma de cohérence territoriale. Finalement, le seul cas dans lequel ce document ne fera pas du tout l’objet d’une évaluation environnementale, ce sera dans le cas d’une modification qui rectifie une erreur matérielle. D’après ce projet de décret, toutes les autres modifications, et les mises en compatibilités, font soit l’objet d’une évaluation systématique, soit au cas par cas.

Concernant les PLU, toutes les élaborations sont bien soumises à évaluation systématique. Les seules procédures qui ne feront jamais l’objet de cette évaluation sont les modifications qui corrigent une erreur matérielle et les modifications qui ont pour seul objet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser (3° de l’article L. 153-41). Les autres procédures de modifications, tout comme les mises en compatibilité, sont partagées entre systématique et cas par cas.

Une nouvelle annulation dans le futur ?

Ce projet de décret a aussi créé une nouveau dispositif d’examen au cas par cas : le « cas par cas ad hoc », réalisé par la personne publique responsable elle-même lorsqu’elle est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme. Concrètement, il y a deux issues possibles à l’issue de cet examen :

elle peut estimer devoir réaliser une évaluation environnementale, auquel cas elle la soumet pour avis à l’autorité environnementale, qui a trois mois pour rendre son avis ;

au contraire, il peut ne pas lui sembler nécessaire de la réaliser. Elle doit alors saisir l’autorité environnementale pour avis sur sa décision (en envoyant un dossier dont la liste détaillée des informations sera précisée dans un formulaire Cerfa); l’autorité a deux mois pour rendre son avis, qui s’impose à la personne publique. Mais son silence au bout de ce délai vaut acceptation.

Sur ce dernier point, France Nature Environnement, qui a déposé un avis sur ce projet, a rappelé que « si les MRAe rendent des avis tacites, c’est uniquement parce que leurs effectifs propres et ceux que les DREAL mettent à leur disposition dans les services d’appui pour instruire sont insuffisants et qu’elles ne parviennent pas à écouler leur charge de travail » et que « l’exemption tacite est donc non conforme au droit de l’Union ». Ce serait alors, pour l’association – qui est à l’origine de la dernière annulation en date, par le Conseil d’Etat, d’un décret relatif à … l’évaluation environnementale des projets – un nouveau sujet de contentieux.