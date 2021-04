De la colocation de courte durée dans des immeubles en attente de réhabilitation

Habitat intercalaire

Publié le 29/04/2021 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Avec la coopérative Plateau urbain, l’association Caracol est une des pionnières de l’habitat temporaire. Elle parvient à loger des réfugiés ou des précaires pour des périodes courtes.

Economie sociale et solidaire

Trouver des solutions de logement innovantes pour des personnes réfugiées et des précaires, avec l’appui des collectivités et des bailleurs sociaux, c’est ce que fait astucieusement l’association francilienne Caracol depuis deux ans. Son projet : mettre à disposition des espaces habitables pendant la période où leurs propriétaires sont en attente de travaux ou d’autorisations. L’association s’appuie sur l’article 29 de la loi Elan de 2018 pour faire de la co-location temporaire et solidaire.

« Notre équipe est partie du double constat que les réfugiés n’accédaient pas au logement et qu’il y a des millions de m2 disponibles, explique Elisa Desqué, responsable du développement Ile-de-France de Caracol. La Loi Elan permet de réfléchir concrètement sur l’occupation temporaire à but d’habitat ...

