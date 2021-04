Prévention du terrorisme et renseignement : les archivistes sur le qui-vive

Archives

Publié le 29/04/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les archivistes vont suivre à la loupe la discussion parlementaire sur le projet de loi « prévention des actes de terrorisme et renseignement ». Objectif : contrer tout amendement qui conduirait à une restriction de l’accès aux archives. Car le danger a bien failli se concrétiser dans la version initiale du projet, dont l’article sur les archives, qui a dû être réécrit, sera prochainement réintégré au texte.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Une rétraction sans précédent du volume des archives qui deviennent effectivement communicables de plein droit ». C’est ce qui, de l’avis des archivistes et des historiens, a failli advenir avec la première rédaction du projet de loi « prévention d’actes de terrorisme et renseignement ». Si, pour l’heure, le danger semble écarté, archivistes et historiens restent sur le qui-vive pour repérer le moindre détail rédactionnel qui risquerait à nouveau de réduire l’accès aux archives.

Le texte, porté par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a été adopté le 28 avril en conseil des ministres, mais sans son article sur les archives. Le gouvernement l’avait en effet retiré le 21 avril pour procéder à sa réécriture. La nouvelle version de l’article en question sera prochainement ajoutée au projet de loi.

Avant la claque du Conseil d’Etat, bousculé par la com. scientifique et la montée en puissance d’une opposition parlementaire le #gvt fait marche arrière sur l’art. du PJL sécurité int. qui posait un verrou administratif sur le droit d'accès aux archives. 1er recul, vigilance. — Sébastien Jumel (@sebastienjumel) April 22, 2021

Le point névralgique des délais de communicabilité des archives

La montée au créneau de l’Association des archivistes français (AAF), de l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR), et de l’Association Josette et Maurice Audin n’est sans doute pas étrangère à ce changement de pied du gouvernement.

Les trois associations avaient en effet transmis, le 14 avril, leurs observations au Conseil d’Etat.

Une analyse détaillée des points qui entrent en conflit avec le principe de

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Cet article est en relation avec le dossier