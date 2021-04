Qu’est-ce qu’une rue scolaire ?

Sécurité routière

Depuis quelques temps, des articles de presse régionale évoquent l’instauration de « rues scolaires » aux abords de certains établissements d’enseignement. En quoi cela consiste et comment les mettre en place ? Présentation par notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

Le principe

Il s’agit d’obtenir une régulation de l’entrée et de la sortie d’une école, afin d’assurer la sécurité des piétons et d’éviter tout danger lié à la circulation automobile. Ainsi on va limiter l’accès des véhicules à moteur dans la rue de l’école principalement aux horaires d’entrée et de sortie scolaires.

Il s’agit d’appréhender la proximité d’un établissement scolaire avec une logique un peu différente de ce qu’on a pu constater ces dernières années avec une zone de dépose-minute pour permettre aux véhicules d’approcher au plus près de l’établissement scolaire. Les automobilistes ont tendance à occuper l’espace, au détriment de la sécurité des parents et des élèves qui arrivent à ...

