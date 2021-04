Les effectifs des élèves du premier degré en forte baisse jusqu’en 2025

Education

Publié le 29/04/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le ministère de l’Education nationale prévoit une forte baisse des effectifs du premier degré dans les quatre ans à venir, malgré la hausse du taux de scolarisation à 3 ans.

Avec un nombre d’enfants par femme qui plonge depuis 2015, rien d’étonnant à ce que les prévisions d’effectifs des élèves du premier degré suivent la même tendance jusqu’en 2025. C’est ce que détaille une récente note d’information de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale. Ainsi, à la rentrée 2021, les effectifs des écoles publiques et privées devraient diminuer de 80 900 élèves et continuer sur le même rythme jusqu’en 2025.

Le nombre d’élèves des écoles devrait s’établir à 6 180 500 à la rentrée 2025, contre 6 528 000 à la rentrée 2021. Equilibrée en 2021 entre les niveaux élémentaire et maternelle, cette baisse se concentrera progressivement sur le niveau élémentaire jusqu’en 2025. En maternelle, les ...