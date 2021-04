Quel renforcement de la scolarisation des enfants autistes ?

Handicap

Publié le 29/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles, Réponses ministérielles Education et Vie scolaire

Réponse du secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées : La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, a été présentée par le Premier ministre le 6 avril 2018, à l’issue de 9 mois de concertation avec l’ensemble des associations concernées.

Cette concertation d’une ampleur inégalée dans le champ de l’autisme a associé une grande diversité d’acteurs, sur l’ensemble des territoires et a permis d’affirmer clairement l’enjeu majeur de santé publique que constituent l’autisme et les troubles du neuro-développement. Le cadre de travail s’est inscrit dans l’application des recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé.

La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement porte cinq engagements majeurs afin d’améliorer le quotidien des personnes autistes et de leurs familles :

remettre la science au cœur de la politique publique de l’autisme en dotant la France d’une recherche d’excellence ;

intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de développement, afin de limiter le sur-handicap ;

rattraper notre retard en matière de scolarisation ;

soutenir la pleine citoyenneté des adultes ;

soutenir les familles et reconnaitre leur expertise.

Afin d’avoir une idée plus précise de l’avancement des mesures qui constituent ces engagements, vous pouvez consulter le bilan établi par la Délégation Interministérielle pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement, deux ans après la mise en place de la stratégie.

L’inclusion scolaire constitue un axe majeur de la stratégie. Il s’agit à la fois de scolariser les enfants à l’école de leur quartier et de sensibiliser les professionnels évoluant en milieu scolaire à l’autisme et aux troubles du neuro-développement. Ces mesures ont notamment conduit à la création d’Unités d’enseignement maternel autisme (UEMA), et d’Unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA). Au total, la stratégie nationale aura permis la création, entre 2018 et 2022, de 268 de ces dispositifs et permis à 1800 jeunes autistes de prendre le chemin de l’école.

Par ailleurs, chaque année, de plus en plus d’enfants sont scolarisés dans des classes ordinaires, avec l’accompagnement d’Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Les résultats de l’enquête IPSOS réalisée à la demande de la délégation interministérielle fin 2019 mettent en évidence que près de 80 % des enfants autistes sont scolarisés, dont près de 60 % à temps plein. L’accompagnement des adultes autistes est également une priorité d’action.

Des travaux sont actuellement engagés pour mettre en place des solutions pour les adultes dont les situations sont les plus complexes. Une enveloppe de 40 millions d’euros doit également permettre d’accroître l’offre de services d’accompagnement médico-social des adultes autistes.

Par ailleurs, les personnes autistes autonomes bénéficient des crédits dédiés à l’emploi accompagné qui ont été renforcés de 15 millions d’euros par le plan de relance et de l’évolution des Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) qui s’adaptent à un public plus large, et en particulier aux personnes autistes. En parallèle, les solutions d’habitat inclusif se développent. Enfin, près de 3M€ sont actuellement mobilisés pour mobiliser des professionnels en renfort des Centres de ressources autisme (CRA) afin de baisser le délai d’accès au diagnostic. En parallèle, des plans d’action sont déployés dans tous les CRA pour que les organisations soient revues durablement afin d’éviter la reconstitution des files d’attente. Les résultats de cette démarche seront visibles en 2021.