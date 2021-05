De la cure thermale au bain de forêt, il n’y a qu’un pas !

Tourisme

Publié le 06/05/2021 • Par Myriem Lahidely • dans : France, Innovations et Territoires

Pour diversifier son offre touristique, la commune a créé en 2019 le premier sentier de sylvothérapie municipal de France.

Des spas en bois aménagés au milieu des arbres pour prendre un bain de forêt, profiter de tous ses bienfaits allongé ou assis, en mobilisant ses cinq sens. Tel est le principe du premier sylvatorium, ou sentier sylvatique, public de France, aménagé dans la forêt du Capucin, sur la commune de Mont-Dore.

Le parcours de 1,2 kilomètre fait une boucle dans une forêt de hêtres, d’alisiers, de sorbiers et de résineux. D’un bout à l’autre, cinq stations, avec des modules de découverte, de mise en situation et des totems pédagogiques, invitent à s’arrêter pour regarder, écouter, respirer, toucher. En bref, à tirer bénéfice de la lumière, de l’ionisation de l’air, des essences purifiantes, des bruits, des sons et des vibrations des arbres, pour se relaxer, lâcher prise…

Mise en valeur du patrimoine forestier

« Nous voulions diversifier notre offre touristique et proposer à un public en ...

