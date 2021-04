Des chambres d’hôtes inclusives pour jeunes travailleurs trisomiques

Insertion

« On croit en nos enfants ». C’est le postulat de Katia Bergamelli, présidente de l’association T’Cap 21 et mère d’une jeune fille atteinte de trisomie 21. Dans l’ancienne gare de Niolon, surplombant la baie de Marseille, l’association a posé ses bagages il y a quelques mois pour réaliser un rêve ambitieux : créer des chambres d’hôtes où les employés seraient des jeunes adultes atteints de trisomie 21.

L’aventure commence en 2015. Un groupe de parents d’enfants atteints de trisomie 21 créent l’association T’Cap 21, suite à une rencontre via la fédération Trisomie 21 France. Le constat est accablant : « Après l’âge adulte, plus rien n’est fait pour les personnes trisomiques. On a le choix entre leur faire faire un travail à l’ESAT ou les placer dans une institution. » déclare Nadine, mère d’un jeune homme trisomique de 28 ans et membre de l’association. Or, le cœur de l’inclusion, c’est l’accès à l’emploi.

Des objectifs ambitieux

L’association accompagne depuis une vingtaine de jeunes adultes dans la formation professionnelle, mais aussi dans sport et la culture. Quand en 2019, Katia découvre que la SNCF cherche des projets pour réinvestir les gares abandonnées, elle saute sur ...

