Accueil

Actualité

Actualité France

France Elections de juin : top départ pour la vaccination des membres des bureaux de vote

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021

Elections de juin : top départ pour la vaccination des membres des bureaux de vote

Publié le 28/04/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : France

Twitter CP Picardie maritime

La vaccination prioritaire des membres des bureaux de vote à l’occasion des régionales et départementales des 20 et 27 juin va débuter dès cette semaine et jusqu’au 5 juin. Les maires sont chargés de faire remonter les listes de ces nouveaux publics prioritaires, les préfets de leur assurer des créneaux de vaccination.