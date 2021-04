Ces collectivités qui encadrent le droit de grève

Dialogue social

Publié le 28/04/2021 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Comme le permet la loi « TFP », des collectivités ont encadré le droit de grève de leurs agents. Elles n’en attendent pas de résultats spectaculaires. Négociée, la démarche permet d’aborder d’autres problèmes d’organisation.

Après Sceaux, en juin 2020, et la CC du Briançonnais, en novembre, les villes de Montpellier et de Marseille ont décidé, le même jour (le 8 février 2021), d’encadrer le droit de grève de certains de leurs agents. Elles s’emparent d’une possibilité offerte par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dite « TFP ».

Son article 56 autorise les collectivités à imposer aux agents de six services publics de se déclarer grévistes quarante-huit heures à l’avance et d’exercer leur droit de grève toute la journée. Ces collectivités rejoignent la ville et la métropole de Rennes (43 communes, 4 600 agents, 451 800 hab.), dont l’exemple a inspiré les rédacteurs de la loi de 2019.

Réduire les nuisances aux usagers

Toutes ces collectivités ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ni n’adoptent les

