Des outils numériques pour accompagner les PME à l’export

La nouvelle plateforme CRM de Business France a permis de réagir rapidement aux changements survenus lors de la pandémie, d’apporter de nouveaux services à ses entreprises clientes et des réponses concrètes à leurs besoins. Un système connecté, fiable et ultra réactif.

« La crise sanitaire a servi en quelque sorte de crash test réussi pour notre nouvelle organisation », avance Stéphane Alisse, directeur marketing de Business France. L’agence nationale, dont la double mission consiste à la fois à promouvoir la croissance des petites et moyennes entreprises françaises à l’international, mais aussi à attirer des investisseurs étrangers dans notre pays, a effectivement réussi à maintenir le lien avec l’ensemble des quelques 15 000 entreprises qu’elle accompagne chaque année. Une réussite due à plusieurs raisons.

D’abord, dès 2019, l’EPIC avait placé une grande partie de ses outils de travail dans le cloud. Le résultat : « nos équipes, quelques 1 300 personnes en France et à l’étranger, n’ont eu aucune difficulté à passer en mode télétravail dès le début de la crise sanitaire », explique Stéphane Alisse. Ensuite, l’agence et ses partenaires de Team France Export ont créé des contenus en ligne, tels que des cartes interactives sur une quinzaine de régions du monde, pour délivrer aux entreprises des indicateurs précis et actualisés sur divers secteurs d’activité. « Il s’agissait de leur apporter des informations pratiques en temps réels sur les différents marchés étrangers, les besoins émergents, les réglementations en vigueur, les conditions logistiques selon chaque pays durant la pandémie », précise Stéphane Alisse. L’occasion également d’obtenir un panorama des demandes des entreprises exportatrices et d’enrichir une base de données permettant de mesurer et d’analyser les multiples niveaux de besoins des entreprises. En bref, une amélioration supplémentaire de la relation client et l’éclairage des pouvoirs publics dans le développement de solutions face à la crise.

C’est ce besoin de perfectionner la connaissance de ses clients qui a conduit Business France à faire appel en 2018 à Salesforce pour déployer sa plateforme CRM. « Nous avons mis sur pied une solution digitale ouverte afin de favoriser la communication avec les entreprises, détaille le directeur marketing de Business France. La plateforme est entièrement connectée à notre système informatique et fonctionne en dialogue permanent avec nos sites et nos réseaux sociaux. » Indispensable pour faire le lien avec les offres de l’agence française, cette solution vient compléter d’autres services mis en place par Business France aux premiers signes du confinement. L’idée était de compenser la diminution d’événements physiques, de salons, de rencontres et autres ateliers de networking par des sessions live en ligne. A ce jour, le site a ainsi produit plus de 300 webinaires thématiques, organisés par zone géographique et secteur d’activité. Rien qu’entre avril et juillet 2020, ces webinaires avaient été suivis en direct par plus de 25 000 participants, issus de près de 10 000 entreprises différentes.

« Notre plateforme accompagne aujourd’hui plus de 12 000 clients par an, connecte environ 1 400 collaborateurs et partenaires, en France et dans le monde et permet d’offrir plus de 14 000 opportunités commerciales aux PME françaises depuis le début de la crise », rappelle Stéphane Alisse. Mais pour en arriver là, Business France a dû faire face à des résistances. « En 2020, on observait des freins chez certaines entreprises face à la digitalisation. Puis, en sensibilisant régulièrement nos clients aux bénéfices des outils numériques, les réticences se sont progressivement estompées. » Au point que début 2021, Business France et ses partenaires de Team France Export ont même lancé de nouveaux services connectés à la plateforme Salesforce, à l’instar de ces trois e-vitrines, sortes de marketplace pour les secteurs du vins et spiritueux, des produits alimentaires et de la cosmétique. Au total, plus 3 000 entreprises françaises s’y retrouvent déjà pour exposer leurs produits et entrer en contact avec des acheteurs étrangers. Autre avancée notable, « la mise en place dans Salesforce, en un temps record fin 2020, du dispositif gouvernemental des Chèques Relance Export, destinés à financer l’accompagnement des PME à l’international ». A terme, la plateforme CRM offrira des espaces virtuels aux entreprises clientes. Il s’agit d’une belle illustration de la puissance des outils numériques lorsqu’ils sont au service du client.

