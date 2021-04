Un centre de préparation à la haute performance va voir le jour en Occitanie

Sport de haut niveau

Publié le 28/04/2021 • Par Sylvie Brouillet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

La région Occitanie programme un Centre de préparation à la haute performance de 45 millions d’euros sur le site de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) à l’horizon 2023-2024. Labellisée Terre de Jeux, elle se positionne sur la préparation aux JO tout en donnant un nouveau souffle au Creps-Centre national d'entraînement en altitude. Le projet doit être dévoilé sur le plateau cerdan le 22 mai.

Un Centre de préparation à la haute performance est porté par la région Occitanie à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, l’un des deux sites du Creps de Montpellier et Centre national d’entraînement en altitude (CNEA). C’est une opération à 45 millions d’euros. « La présidente de la région, accompagnée du premier Ministre et du président de Paris 2024, présentera le projet à Font-Romeu le 22 mai », affirme Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport. Situé à 1850 mètres d’altitude, le site de 21 hectares a contribué depuis 1967 aux préparations de 270 médaillés olympiques, dont 104 en or. Il a connu un pic de fréquentation en 2019 à 3207 sportifs (20% internationaux) et est labellisé Centre de Préparation aux Jeux ...