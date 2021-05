[INTERVIEW] Communication

Selon le nouveau délégué général de Cap’com, Yves Charmont, la crise est un élément de nature à faire bouger les lignes du métier de communicant public, surtout au sein des collectivités.

Chiffres-clés 2021 : délégué général de Cap’com.

délégué général de Cap’com. 2011 : directeur de la communication de la ville de Bourg-en-Bresse (Ain).

directeur de la communication de la ville de Bourg-en-Bresse (Ain). 2003 : directeur de la communication de la ville de Saint-Priest (Rhône).

directeur de la communication de la ville de Saint-Priest (Rhône). 1996 : directeur de la communication de la ville du Creusot (Saône-et-Loire).

En matière de communication publique, quels enseignements peut-on tirer de la crise qui a souvent mis les communicants en première ligne ?

On observe que les communicants ont été fortement mobilisés et intégrés dès les premiers jours aux cellules de crise. Cela montre que la communication est apparue comme un élément stratégique, au sein des collectivités, pour gérer cette situation inédite. Et ce, en interne comme en externe. En interne, parce qu’il a fallu trouver à la hâte des solutions pour maintenir le lien entre des agents en télétravail. En externe, il s’est agi de très vite redéfinir les objectifs de communication publique, informer les habitants et relayer les actions des collectivités. Clairement, la pandémie a œuvré comme un révélateur de la valeur ajoutée de la communication. On est loin de l’idée de la communication « paillettes », du communicant réduit à la fabrication de jolies plaquettes et de flyers, dans laquelle certains voudraient encore nous enfermer. Cette crise a montré que la communication est un domaine de première nécessité.

Sur la forme, cette crise a-t-elle confirmé les tendances, notamment la montée en puissance des outils d’information numérique ?

Oui. Elle accélère la transformation digitale des supports d’information et de communication. Mais elle n’a pas effacé les questions liées à l’illectronisme. Nous sommes face à un véritable problème d’inclusion numérique dans les relations avec les citoyens. Ce sujet est fondamental pour les communicants, car il faut aussi savoir dialoguer avec ce public-là, même si la fréquentation des réseaux sociaux est de plus en plus forte.

Quelles seront les conséquences durables de la pandémie sur la communication publique ?

Il est trop tôt pour tirer des conclusions. La crise est encore très présente et elle affecte encore fortement le travail des communicants. Par ailleurs, nous sommes, dans beaucoup de collectivités, sur un début de mandat avec de nouveaux projets à mettre en place dans ce contexte particulier. Une chose est certaine : les communicants ont été en première ligne, ils ont montré qu’ils savaient relever le défi, qu’ils étaient bien formés pour cela. Bien évidemment, aujourd’hui, l’enjeu est de durer, d’installer cette place. Au regard de ce que nous avons observé depuis mars dernier, nous pouvons raisonnablement imaginer que les communicants seront intégrés de façon plus stratégique à la conception et à la réalisation des projets au sein des collectivités. D’autant plus que les résultats du dernier baromètre de la communication locale ont confirmé l’importance de l’information de proximité pour les Français et la confiance qu’ils portent à l’information donnée par les collectivités.

