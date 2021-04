Une circulaire pour une meilleure circulation des données

Politique de la donnée

Le Premier ministre a envoyé une circulaire aux ministres et préfets de région pour installer des administrateurs ministériels de la donnée, des algorithmes et des codes sources et dessiner une nouvelle politique publique de la donnée.

C’est une deuxième étape. Après la présentation, quelques jours avant Noël, du rapport du député LRM Eric Bothorel sur la politique publique de la donnée à Jean Castex, le Premier ministre avait assuré qu’il serait suivi de plusieurs « impulsions politiques » pour entrer dans un « deuxième âge de la politique de la donnée, des codes sources et algorithmes ».

Un premier pas avait été fait lors du dernier comité interministériel de la transformation publique, en février. Le Premier ministre avait demandé une feuille de route dans chaque ministère et annoncé de nouvelles ouvertures de jeux de données pour l’année 2021. Le 27 avril, Jean Castex a signé une nouvelle circulaire à destination des ministres et préfets de région.

« C’est une vraie circulaire de rupture qui lève un certain nombre d’ambiguïtés dans la doctrine de l’Etat, notamment dans la mise à l’arrêt des redevances, détaille-t-on à Matignon, au lendemain de la signature. Il faut créer un continuum entre l’ouverture publique des données, le partage entre administrations et un accès à des publics précis, comme les chercheurs ou les innovateurs, à des données qui ne peuvent pas être ouvertes largement et publiquement. »

« Ambition renouvelée »

Elle rappelle le cadre juridique favorable à l’ouverture des données et le besoin pour une telle ouverture, confirmée par la crise sanitaire actuelle. « Je souhaite que le gouvernement porte une ambition renouvelée en matière d’exploitation, d’ouverture et de circulation des données, des algorithmes et des codes sources publics au profit des usagers, des chercheurs, des innovateurs et de l’ensemble des citoyens », insiste le Premier ministre.

Suivant les recommandations du rapport « Bothorel », le Premier ministre demande à ce qu’avant le 15 mai, un administrateur ministériel des données soit nommé dans chaque ministère pour élaborer la stratégie du ministère et être le point de contact des utilisateurs de données. Le MTFP publiera, dans les prochains jours, des éléments plus techniques listant notamment les compétences de ces administrateurs ministériels. Par ailleurs, l’ouverture et la circulation des données devient un objectif pour les directeurs d’administration centrale et services déconcentrés, et un critère d’évaluation.

Au niveau local, un référent « données, algorithmes et codes sources » devra également être nommé auprès des préfets de région. Il est également demandé à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales d’assurer l’animation des discussions sur le sujet entre l’Etat et les collectivités, grâce au soutien de l’ ANCT . Les référents au sein des préfectures auront notamment pour mission de relayer les actions de l’ANCT localement.

« Ça va dans le bon sens, se félicite le député Eric Bothorel, dont de nombreuses recommandations ont été reprises. Je veux croire qu’il y a une vraie sensibilisation, un vrai portage politique, notamment à travers la ministre de la Fonction et de la transformation publiques. Une fois que la mécanique commence à se mettre en route, on a du mal à l’arrêter. »

Une feuille de route pour de nouvelles données et codes sources Le MTFP va publier très bientôt une feuille de route décrivant les prochains jeux de données et codes sources qui seront prochainement publiés, ainsi que la date de publicationprévue. Parmi ces jeux de données, la base Magic, qui liste les propriétaires moraux fonciers, et la base Sitadel, sur les permis de construire des particuliers, mais également le code source de France Connect, ou celui du logiciel d’affectation des élèves dans les lycées Affelnet.

Données d’intérêt général

Le Premier ministre annonce également une mission de préfiguration de la fonction de médiateur de la donnée d’intérêt général, pour prendre en compte les données venant du secteur privé mais pouvant être utile à tous. Cette mission explorera trois grands types de cas d’usage, selon Matignon : celui de la statistique publique, lorsque l’Insee a besoin de données d’acteurs privés, celui des politiques publiques s’appuyant sur des données produites par les acteurs privés ou enfin la recherche utilisant le même genre de données.

« Il n’y a pas de possibilité de contraindre aujourd’hui les acteurs privés, rappelle Matignon. La mission devra explorer quelles évolutions doivent être apportées au cadre juridique et quels partenariats peuvent être construits avec les acteurs privés. »

En parallèle, une proposition de règlement sur le sujet, le Data Governance Act, est en cours d’étude au Parlement européen. L’ambition est de faciliter les partages de données publiques et privées dans le respect du RGPD , notamment grâce à des prestataires de partage de données.

Eric Bothorel donne un exemple tout récent : Doctolib partage des informations sur la vaccination, en enrichissant les données du ministère de la Santé de celles produites autour de la prise de rendez-vous. « Les données de Doctolib, produites dans le cadre d’une mission d’intérêt général confiée par le ministère, l’organisation des rendez-vous de vaccination, auraient tout intérêt à être également partagées pour pouvoir être réutilisées ailleurs », remarque-t-il.

