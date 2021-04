Finances locales

La DGCL sort son guide pratique sur la DGF 2021

Publié le 28/04/2021 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Documents utiles, France, Veille documentaire finances

Andrey Popov/Adobestock

Aveu de complexité des mécanismes de calcul et répartition de DGF ou souci de rendre plus compréhensible un mécanisme extrêmement technique de répartition de flux financiers entre État et collectivités locales … Il n’en reste pas moins que la DGCL livre aujourd’hui un document aux vertus pédagogiques bienvenues sur la Dotation Globale de Fonctionnement et ses dernières évolutions … parfois mal connues.

