Transférer les archives municipales au département ? L’option de Troyes inquiète la profession

Dans un communiqué publié le 23 avril 2021, l’AAF s’inquiète du transfert des archives municipales de Troyes vers le service des archives départementales de l’Aube. Ce « déménagement interroge », écrit-elle, en particulier car il « soulève des questions sur la responsabilité et l’investissement des collectivités envers leur patrimoine archivistique ».

Faut-il se réjouir du dépôt aux archives départementales des fonds d'une commune de plus de 61000 habitants et d'une métropole de plus de 138000 habitants ?

— Catherine Bernard (@CB_archiviste) April 8, 2021