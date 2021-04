Vente de muguet du 1er mai : pas d’opposition du gouvernement cette année

Réglementation

Les conditions de la vente de muguet par des particuliers et associations viennent d'être précisées par le ministère de l'Agriculture. Des parlementaires avaient appelé à son interdiction afin de favoriser les fleuristes, sans succès. Les maires conservent la possibilité de réglementer cette vente. Explications avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Demandes d’interdiction par les sénateurs

Alors que l’an passé, la question avait été réglée du fait des mesures strictes de confinement, cette année, la vente de muguet par des particuliers et des associations n’est pas interdite. Mi-avril, des sénatrices avaient interrogé le gouvernement à propos des mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour pallier le préjudice « que rencontrent chaque année, à l’occasion du 1er mai, les professionnels du végétal et les artisans fleuristes, confrontés à la vente sauvage de muguet » (voir la question). L’objectif était que l’interdiction prise l’an passé s’applique « à nouveau cette année, et s’inscrive désormais dans le temps, afin de préserver l’activité des professionnels » (voir la question).

