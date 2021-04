Tout savoir sur la base de données sociales et le rapport social unique

Accueil

Publié le 28/04/2021

©tadamichi - stock.adobe.com

Un décret du 30 novembre 2020 a institué un rapport social unique et une base de données sociales au sein des administrations de l'Etat et leurs établissements, des collectivités territoriales et leurs établissements, et d'établissements publics. Décryptage.

