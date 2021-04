Recharge de véhicules : modification de la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité

Mobilité

Publié le 28/04/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 27 avril modifie l’arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes.

La prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, prévue au 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, est portée à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 5 000 kVA et non plus 1 000 kVA.