« Pour promouvoir la laïcité, il faut conforter l’école »

Laïcité

Publié le 27/04/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Jean-Paul Delahaye, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, aujourd’hui administrateur en charge de la laïcité à la Ligue de l’enseignement, estime que, « l’arsenal juridique » existait déjà largement pour « sanctionner les personnes bafouant les valeurs républicaines ou appelant à la violence au nom d’un motif religieux ». Entre colères et espoirs, entretien avec une voix qui compte.

Comment percevez-vous le débat parlementaire sur le séparatisme ? Était-il nécessaire de doper la loi pour mieux contrôler l’entrisme de l’islamisme radical ?

Permettez-moi d’abord de vous rappeler ce qu’est la Ligue de l’enseignement. C’est le plus ancien mouvement d’éducation populaire, fondé en 1866 ! Il a grandement participé à la séparation de l’école et de la religion en 1882 puis à la séparation des Eglises et de l’Etat en 1905. La Ligue maille le territoire national de 25 000 associations présentes dans 24 000 communes, pour y organiser des séjours de vacances, des animations, etc. En 2019, elle a contribué à former 900 000 personnes à la citoyenneté, jeunes et moins jeunes, dont 120 000 sur le thème de la laïcité. Nous proposons des outils, des guides, des jeux pour les plus ...

