Aide aux victimes : les 7 numéros d’appel et plateformes en ligne à connaître

Aide aux victimes

Publié le 29/04/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

Violences faites aux femmes, cyber malveillance, radicalisation … Plusieurs numéros gratuits – hors numéros d’urgence - et plateformes en ligne sont ouvertes pour permettre aux victimes d’être écoutées, informées et de signaler des faits. Mode d’emploi de ces dispositifs.

Le 116 006 : une écoute pour toutes les victimes

Ce numéro gratuit et anonyme permet à toute victime (violences physiques, vol, cambriolage, harcèlement, accident de la circulation, catastrophe naturelle, etc.), ou à l’un de ses proches ou témoin de bénéficier d’informations sur leurs droits et d’une première écoute par des professionnels de la Fédération France Victimes. Le 116 006 est ouvert 7j/7j de 9h à 19h, tous les jours de l’année. Les personnes sont mises en relation avec les associations locales d’aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice pour une prise en charge juridique, psychologique et un accompagnement social. L’adresse mail victimes@france-victimes.fr est également à disposition des victimes.

Le 3919 : un numéro d’aide pour les femmes victimes de violences

Ce numéro anonyme et gratuit permet aux femmes victimes de violences et aux professionnels d’obtenir des informations, une écoute, une aide ainsi qu’une