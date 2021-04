Des solutions intelligentes pour améliorer la surveillance et la sécurité des ponts

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des transports, a révélé la liste des lauréats de l’appel à projet « Ponts connectés » le vendredi 23 avril. Ces solutions seront testées, en collaboration avec des collectivités volontaires, pendant deux ans, avant d’être validées par le Cerema.

Déceler et automatiser le relevé des défauts sur les ponts, peser en marche les véhicules et détecter les dépassements des charges autorisées à y circuler, capitaliser des données en temps réel et alerter les gestionnaires en cas de problème… Ce sont quelques-unes des solutions pour améliorer la surveillance et la sécurité de ces ouvrages d’art, apportées par les 17 lauréats de l’appel à projet « Ponts connectés » dont la liste a été révélée par le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, le vendredi 23 avril.

Des solutions plus innovantes ...