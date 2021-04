Les petites villes toujours dans le flou du plan de relance

Finances locales

Les petites villes ont absorbé le choc des premières vagues de la crise mais elles manquent toujours de visibilité sur les dispositifs du plan de relance. Et ce flou -inégal selon les départements- inquiète l’Association des Petites Villes de France (APVF).

Une analyse fine de la situation ne pouvait se passer du retour des collectivités. Avec l’objectif de comparer les indicateurs nationaux à la réalité du terrain, l’association des Petites villes de France (APVF) a adressé un questionnaire à plus de 4000 maires et directeurs généraux de services de collectivités de 2500 à 25000 habitants (1). Élargir le périmètre de ses seuls adhérents permet de dresser un bilan plus représentatif de la strate et les 145 réponses obtenues révèlent une situation contrastée.

Les recettes plus impactées que les dépenses

Le premier constat est que la bonne santé financière 2019 a permis d’amortir le choc de la crise. 74 % (soit 98 des répondants) jugent leur situation financière « satisfaisante », mais 44 % (soient 60) y sont parvenus « difficilement ou très ...