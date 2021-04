Projets innovants : le guide pratique pour s’y retrouver de A à Z

Innovation publique

Publié le 27/04/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans :

Un récent guide publié par le laboratoire d’innovation publique de la région des Pays de la Loire constitue une ressource utile pour les collectivités de toutes tailles désireuses de se lancer dans des projets d’innovation.

S’emparer d’un sujet, impliquer les agents via une animation collaborative et propice à la créativité, mais aussi passer en mode prototype et aller jusqu’à l’utilisation finale : autant d’étapes clés pour mener à bien un projet innovant dans une collectivité.

Afin de transmettre à tous les agents intéressés « les techniques et méthodes expérimentées depuis trois ans », le laboratoire d’innovation publique de la région Pays de la Loire (le LABSOLU) a rendu public en novembre dernier un guide riche en retours d’expériences. Un outil qui pourra venir en appui à de nombreuses collectivités, et notamment celles qui ne disposeraient pas de l’ingénierie suffisante pour se lancer.

Comment concevoir différemment les politiques publiques

« L’objectif visé est bien l’efficience du service public et la satisfaction de l’usager. L’innovation publique peut se définir comme une manière différente de concevoir les politiques publiques. Elle s’attache moins à la solution trouvée qu’à la manière de la concevoir », rappelle le guide, qui souligne que l’innovation s’appuie notamment sur le design thinking et une approche centrée utilisateurs.

Un cas concret est notamment mis en scène : comment permettre aux agents de ne plus utiliser leur voiture pour venir travailler, ainsi que les aménagements nécessaires qui découlent de la réflexion collective pour inciter aux trajets en vélos, comme l’installation de vestiaires et de douches, ou proposer des vélos en libre-service.

Créativité et résultat final

Le guide revient bien sur la posture de l’animateur, qui doit suspendre son jugement, être neutre et à l’écoute pour permettre à chaque agent de trouver sa place. Et outre cette phase d’incitation à la créativité (débat, idéation, représentation avec de la facilitation graphique, etc), le guide reste bien dans l’opérationnel avec des techniques et outils de design centrés utilisateurs avec des livrables et des objectifs à valider pour mener à bien le projet. Des exemples de fiches projets, de grilles d’évaluation, et de notes de cadrage sont mises à disposition à cette fin (parcours usager type, scénarios d’usages, prototype, etc).

Références L'innovation publique par LABSOLU, 98 pages

Cet article est en relation avec le dossier