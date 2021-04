Un nichoir composteur s’installe à Montpellier

Soutenu par la ville, la Jeune chambre économique de Montpellier a conçu un nichoir composteur dans le but de favoriser la biodiversité en ville.

Pensé à la fois pour réintégrer les oiseaux en ville et pour impliquer les habitants dans une démarche éco-citoyenne, un nichoir composteur a été installé à Montpellier par la Jeune chambre économique (JCE).

Imaginé par la JCE de Montpellier début 2019, le nichoir composteur est composé d’une tour à oiseaux en bois Douglas de 4,5 mètres de haut abritant jusqu’à 25 nids et quatre gîtes à chauves-souris. Une dizaine d’espèces d’oiseaux pourront y cohabiter dont les hirondelles, les mésanges et les moineaux. Il a été conçu par des charpentiers et menuisiers locaux accompagnés d’apprentis Compagnons du devoir de Baillargues et d’experts tels que la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). À sa base se trouve une dalle en béton sur laquelle un composteur urbain d’une capacité de 1200 litres ...