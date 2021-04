Du service des sports au vaccinodrome : servir et rester dans l’action

Gestion de la crise

Ils sont éducateurs sportifs terrestres ou maîtres-nageurs sauveteurs… Avec la fermeture des équipements sportifs, beaucoup ont été réaffectés vers la gestion de la crise sanitaire. Dans les centres de vaccination, notamment. Que vivent-ils ? Qu’en retiendront-ils ? Témoignages.

Educateur sportif à la ville de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), Gunay Cakmak a troqué le survêtement contre la blouse bleue ! « J’ai même un badge à mon nom », lance-t-il dans un large sourire. Depuis plusieurs semaines, son lieu de travail prend la forme d’un vaccinodrome qui reçoit plus de 600 personnes par jour. « Je m’occupe de l’accueil mais aussi de la désinfection du mobilier et des moquettes. C’est un honneur d’aider et d’être utile, d’autant plus auprès d’une population que je ne côtoie pas habituellement ».

Karine Sernaglia, sa directrice des sports (ville et communauté d’agglomération) a constaté « une forte adhésion » de ses huit éducateurs sportifs, véritables couteaux suisses du service public, entre le centre de vaccination donc, mais aussi l’animation de séances pour les ...

